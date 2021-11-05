Tekirdağ’da yoğun sis etkisini sürdürüyor

Tekirdağ’da etkisini sürdüren sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun sis sebebiyle balıkçı tekneleri de denize açılamadı.

Tekirdağ’da yoğun sis etkisini sürdürüyor
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Tekirdağ’da etkisini sürdüren sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun sis sebebiyle balıkçı tekneleri de denize açılamadı.

Tekirdağ ve bazı ilçelerinde etkisini devam ettiren sis, sabah saatlerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Merkez Süleymanpaşa ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, şehir merkezinde görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler, kazaya kazaya sebebiyet vermemek için farlarını yakarak trafikte yavaş araçlarını düşük hızla kullandı.

Balık tutmak için sürekli Marmara denizinde açılan tekneler ise sis sebebiyle limanda çıkamadı. Ulaşımı olumsuz etkileyen sisin aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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