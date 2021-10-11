Tekke Deresi’ne atık bırakıldığı iddiasına inceleme

Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bir çiftlikten Tekke Deresi’ne atık bırakıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.

Kırklareli Kent Konseyi Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Çalışma Grubu üyeleri, merkeze bağlı Dokuzhöyük köyündeki Tekke Deresi’ne bir çiftlikten atık atıldığı iddiasıyla çektikleri görüntüleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına gönderdi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine giderek derede incelemelerde bulunurken, dereden numune de alındı.

Köy Muhtarı Adem Baslak, derede şikayetler üzerine incelemelerde bulunduğunu belirterek, “Dün saat 12.40’ta bir vatandaşımız Tekke Dere’mizde kirlilik gördüğünü söyledi. Vatandaşımızın şikayeti üzerine kendi çapımda derede incelemelerde bulundum. İlk bölgemizdeki çiftlikler aklımıza geldi fakat kimseyi suçlamamak için incelemelerimi yaptım. Onun çiftliğinin çevresinde 1 saat incelemelerde bulundum, sıkıntı yoktu. Fakat saat 18.40 gibi jandarma geldi. Şüphelendiğim birileri var mı diye sordu ve o zaman yoktu. Kent Konseyi tarafından gelen bilgi ve görüntülere göre çiftlikten geldiğini tespit ettiklerini söylediler. Tabii ki burada insan yaşıyor. Bu dereden hayvanlar su içiyor. Sulama yapılıyor. Tabii ki sağlık açısından sakıncalı ve sıkıntılı olduğunu düşünerek biz de şikayetlerimizi haklı olarak yetkili kurumlara iletmek durumundayız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2021, 18:52