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TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

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100 Karayolu’na yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
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100 Karayolu’na yönlendiriliyor.

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Kocaeli ve İstanbul’da birkaç gündür yer yer etkisini gösteren şiddetli kar yağışı TEM Otoyolu’nu etkisi altına aldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kocaeli’de bulunan araçların ikinci bir duyuruya kadar İstanbul istikametine gidemeyeceğini açıkladı. Kocaeli’de TEM Otoyolu İstanbul istikameti tüm araçlara kapatıldı. TEM Otoyolu’nda seyir halindeki araçlar ise Kartepe Doğu Gişeleri’nden D-100 Karayolu’na yönlendiriliyor.

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