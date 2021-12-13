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Tır sıkıştı, Kocaeli trafiği alt üst oldu

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Kocaeli’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve tırın köprü altına sıkışması sebebiyle, sabah işe gitmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı. Kentin bazı noktalarında sürücüler, 1 kilometreyi yaklaşık 1 saatte geçebildi.

Tır sıkıştı, Kocaeli trafiği alt üst oldu
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Kocaeli’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve tırın köprü altına sıkışması sebebiyle, sabah işe gitmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı. Kentin bazı noktalarında sürücüler, 1 kilometreyi yaklaşık 1 saatte geçebildi.

D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde asit tankı taşıyan tır, köprü altına sıkıştı. Sağanak yağışın da etkili olması sebebiyle trafik olumsuz etkilendi. İşlerine gitmek üzere yola çıkan sürücüler, trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından sıkışan tır çıkartılabildi.

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Ayrıca Derince ve İzmit ilçesinin ara sokaklarında da trafik uzun süre kilitlendi.

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