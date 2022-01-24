Toplu taşımaya binemeyen vatandaşlar E-5 yol kenarında yürüyerek ilerledi

Beylikdüzü’nde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. E-5 karayolunda trafik çift yönlü olarak zor ilerlerken, toplu taşımaya binemeyen bazı vatandaşlar yol kenarında yürüdü.

İstanbul’da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Özellikle Beylikdüzü Haramidere çevresinde etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkiledi. İstanbul’un trafik yükünü çeken E-5 karayolunda da trafiğin kitlenmesiyle yüzlerce araç yolda mahsur kalırken, bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binemediği için yürümeye başladı.