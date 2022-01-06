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Trakya için korkulan yağışlar geri geliyor

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Son zamanlarda kuvvetli yağış sonrası sel ile başı belada olan Trakya Bölgesi için Meteorolojiden bir uyarı daha geldi.

Trakya için korkulan yağışlar geri geliyor
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Son zamanlarda kuvvetli yağış sonrası sel ile başı belada olan Trakya Bölgesi için Meteorolojiden bir uyarı daha geldi.

Geçtiğimiz haftalarda üst üste yapılan uyarıların ardından etkili olan şiddetli yağış sonrası Edirne ve Kırklareli’nin bazı ilçelerinde sel sonrası evlerde ve tarlalarda taşkınlar meydana geldi. Daha yaralar sarılıyorken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Trakya Bölgesi için yeni bir uyarı daha geldi.

Sel ve su baskınlarına dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyarı ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; “Yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Trakya’da görülecek olan sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimleri ile Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçelerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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