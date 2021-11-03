Trakya’da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Trakya’da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Kırklareli’nin Kavaklı beldesi ve Babaeski ilçesinde görüş mesafesinin yer yer 15-20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Trakya’da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
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Trakya’da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Kırklareli’nin Kavaklı beldesi ve Babaeski ilçesinde görüş mesafesinin yer yer 15-20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Trakya’da etkisini gösteren yağmur, sabahın erken saatlerinde yerini sise bıraktı. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kırklareli’nin Kavaklı beldesi ve Babaeski ilçesinde görüş mesafesi yer yer 15-20 metreye kadar düştü. İstanbul - Edirne TEM Otoyolunda da görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla sürücüler hızlarını düşürdü.

Kırklareli şehir merkezinde de sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 25-30 metreye kadar düştü.

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