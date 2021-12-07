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Trakya’da sağanak yağış etkili oluyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da sağanak yağış etkili oluyor.

Trakya’da sağanak yağış etkili oluyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Trakya’da beklenen yağış etkisini gösteriyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Öte yandan dışarıda olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar da korunmak için otobüs durağı gibi alanlara sığındı.

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