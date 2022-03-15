banner4556

Trakya’da yaban hayatına 22 ton yem bırakıldı

banner4664

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Trakya Bölgesindeki yüksek kesimlerde soğuk hava şartlarında yem bulmakta güçlük çeken yaban hayatı için 22 ton yem bıraktı.

Trakya’da yaban hayatına 22 ton yem bırakıldı
banner4582
banner4336

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Trakya Bölgesindeki yüksek kesimlerde soğuk hava şartlarında yem bulmakta güçlük çeken yaban hayatı için 22 ton yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli Şube Müdürlükleri tarafından soğuk havalarda yemleme çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda zorlu kış şartlarında yüksek kesimlere çıkan ekipler kemik, et parçaları, ot, saman, besi ve Pazar artığından oluşan yaklaşık 22 ton yemleme çalışması yaptı. Yüksek kesimlerdeki beyaz karlar üzerinde serilen yemler sayesinde doğada bulunan hayvanlar, yem bulmakta zorluk çekmiyor. Edirne’de sulak alanlarda da yemleme çalışması yapıldı.

Bölgeye yerleştirilen fotokapanlar sayesinde doğadaki yaban hayatı da izleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türkiye ve dünya birincisi unvanlı öğrenciler...
Türkiye ve dünya birincisi unvanlı öğrenciler...
  1. TEKİRDAĞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666