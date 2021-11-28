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Trakya’ya kuvvetli fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Trakya’ya kuvvetli fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, "Yapılan son değerlendirmelere göre Güney ve Güneybatı (lodos) yönlerden yarın ilk saatlerden itibaren bölgemiz genelinde beklenen İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kuvvetli tam fırtına 70-110 km/sa şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi beklendiğinden soba ve baca kaynakları zehirlenmeler ve ulaşımda olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021, 13:35
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