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Trakya’ya kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya bölgesi için kuvvetli yağış konusunda uyarıda bulundu.

Trakya’ya kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya bölgesi için kuvvetli yağış konusunda uyarıda bulundu.

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Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Bu gece saatlerinde Trakya’da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar 12 Aralık 2021 sabah saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli zamanla İstanbul-Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli 25-50 kilogram/metrekare olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskınları, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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