Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’ndan "8 Haziran Okyanuslar Günü" için çevrimiçi panel

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), 8 Haziran Dünya Okyanus Günü nedeniyle çevrimiçi panel düzenleyecek. Panelde, Marmara Denizi’ni esir alan müsilaj sorununun yanı sıra, deniz kirlenmesi ve okyanus on yılı konuşulacak. Panel öncesi yaptığı açıklamada müsilaj sorununa dikkat çeken TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Müsilaj sorunu aslında denizlerin korunması sorununu iyi yönetemediğimizi gösteriyor" dedi.

TÜDAV 8 Haziran Dünya Okyanus Günü nedeniyle çevrimiçi panel düzenleyecek. Çevrimiçi dört ayrı oturumda gerçekleşecek panele, denizle ilgili her sektörden temsilciler katılacak. Oturumlarda, deniz endüstrisi, deniz kirlenmesi ve okyanus on yılı programı gibi konular tartışılacak. Etkinliklerle Türkiye’yi çevreleyen denizlerin korunmasının yanında biyoçeşitliliğin korunması için bilinç oluşturmak hedefleniyor.

Yarın başlayacak Dünya Okyanuslar Günü Paneli’nin açılış konuşmalarını TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz ve Büyükelçi Çağatay Erciyes yapacak.

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk artık denizler için harekete geçme zamanının geldiğini belirterek, "Çevre felaketlerinin artmasıyla son zamanlarda 8 Haziran Okyanus Günü’ne ilgide büyüyor. TÜDAV, ilmek ilmek denizlere olan ilgiyi artırıyor ve artıracak. Bu yıl da özel panel programı yaptık. Denizle ilgili her sektörden konuşmacı panelimize katılacak. Amacımız; ülkemizi çevreleyen denizleri yurttaşlarımıza tanıtmak ve denizlerin korunması başta da biyoçeşitliliğin korunması için bilinç oluşturmak. Türkiye denize bağlı bir ülke, deniz taşımacılığı, balıkçılık, turizm, deniz endüstrisi başta olmak üzere mavi büyüme ve mavi ekonominin can damarlarına sahip. Ülkemizin ekonomisinin büyümesi denizden geçiyor. Korunmaya muhtaç denizler ayrıca iş ve istihdam alanı. Tek iç denizimiz nadide ekosistem Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj artışı, doğal zenginliklerimizi ne kadar hoyrat kullandığımız gerçeğini gözler önüne serdi. Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege Denizi’nde gördüğümüz ve halen süren müsilaj sorunu aslında denizlerin korunması sorununu iyi yönetemediğimizi gösteriyor. Ümitsiz olmaya hakkımız yok, yegane iç denizimizi, yatak odamızı korumak ve kurtarmak zorundayız. Yani biricik Marmara Denizi için daha çok çaba göstereceğiz. Yöneticilerimizi uyaracağız ve yol göstereceğiz. Marmara Denizi için koruma eylem planları yapılmasını takip edeceğiz” diye konuştu.