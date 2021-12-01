Türkiye’nin en değerli sulak alanlarından Hersek Lagününde görsel şölen

Ülkemizin yüz ölçümü bakımında en küçük, kuş popülasyonu açısından da en yoğun sulak alanı olan Hersek Lagününde 2 yeni kuş türü tespit edildi.

İnşası esnasında Osmangazi Köprüsü’ne kavis verdiren, Cumhurbaşkanı kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen 152 hektarlık Hersek Lagününde kuş türü sayısı 238’e çıktı. Marmara bölgesinin kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanlarının başında gelen Hersek Lagününde iki tür daha kayıtlara geçirildi. Çullukgiller familyasından orta büyüklükteki Çulluk "Scolopax rusticola" ile atmacagiller familyasından çakır "Accipiter gentilis" ile lagündeki kuş sayısı 238’e çıktı.

Göl, deniz ve bataklık gibi su ekosistemlerinin yanı sıra, çevresinde çayır ve orman ekosistemlerini de bünyesinde bulunduran Hersek Lagünü, kış aylarında havaların soğumasıyla kuzey bölgelerinden gelen binlerce su kuşunu misafir etmekte. Başta bini aşkın flamingo olmak üzere onlarca tür ördek kaz ve kuğular, balıkçıllar, batağangiller, kıyı kuşları, kum kuşları, martı ve sumrular ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında kırmızı listede bulunan Dikkuyruk ördeği "Oxyura leucocephala" geçen ay tek birey olarak alanda gelmiş konaklamış ve gitmişti. Bu ay da bu nadir tür ördeğimiz son gözlemde 10 birey olarak alanda yerini aldı.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise, Hersek Lagünü’nün göl, deniz, bataklık, çayır, orman gibi ekosistemlerden oluştuğunu bildirdi. 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer aldığı söyleyen Bülbül, "Lagün, yerleşik kuşların olduğu kadar göçmen kuşların da beslenme barınma ve üreme ihtiyaçlarına cevap vermekte. Düzenli olarak yapılan gözlem çalışmalarıyla kuş çeşitliliği artmakta, alan, yurt içi ve yurt dışı kuş gözlemcilerinin odağı haline gelmektedir. Son yapılan gözlemlerle Hersek Lagünü’ndeki kuş türü sayısı 238’e çıkmıştır. Bu sayı da Türkiye sınırları içinde gözlenen kuş türünün yarısına yakındır" diye konuştu.

"Çok değerli bir sulak alan”

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ulusal ve uluslararası kuş gözlemcilerinin, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin nadir türlere ev sahipliği yapan lagüne ilgisinin arttığını belirtti. Başkan Oral, Türkiye’nin ilk ve tek doğa eğitim merkezi ve engelliye uyumlu kuş gözlem kulesi ile lagünün ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Oral, “Hersek Lagünü, çok değerli bir sulak alan ekosistemidir. Lagün, başta su kuşları olmak üzere pek çok türün barınma, beslenme ve üreme alanı olarak büyük önem taşıyor” diye konuştu.