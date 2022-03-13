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Tuzla’da karla mücadele çalışmaları gece boyunca sürdü

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İstanbul’da 4 gündür etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren yoğunluğunu artırdı. Tuzla Belediyesi ekipleri de gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Tuzla’da karla mücadele çalışmaları gece boyunca sürdü
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İstanbul’da 4 gündür etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren yoğunluğunu artırdı. Tuzla Belediyesi ekipleri de gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

İstanbul’da 4 gündür etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren yoğunluğunu artırdı. Kısa sürede tüm İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı, beyaz bir örtü oluşmasına neden oldu. Tuzla Belediyesi ekipleri de gece boyunca karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın kriz merkezinde bizzat takip ettiği çalışmalarda 63 araç ve 450 personel hazır bulundu. Tuzla’nın 17 mahallesinde gece boyunca aralıksız süren çalışmalar neticesinde olumsuz bir durum yaşanmadı.

Sokak hayvanları unutulmadı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatları ile sokak hayvanlarına yönelik yılın her günü aralıksız sürdürülen mamamatiklere su ve mama yenileme çalışmaları, kar yağışı boyunca artırılarak sürdürüldü. Özellikle dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı sırasında da Tuzla Belediyesi ekipleri seferberlik halini devam ettirdi. Tuzla’da bulunan sokak hayvanlarının su ve mama bulmakta zorlanmaması için gece boyunca çalışmalar sürdürüldü.

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