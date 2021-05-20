Tuzla’da toplanan atık dallar ile 5 bin ailenin 24 saatlik elektriği üretiliyor

Tuzla Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında yaptığı çalışmalarla ağaç dallarından oluşan atıklardan 5 bin ailenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Ayda 200 ton toplanan atık dallar, özel tesislerde önce ufaltılıyor, daha sonra da yakılarak ortaya çıkan enerjiden 5 bin aileye 24 saatlik elektrik üretiliyor.
“Topladığımız dalları elektriğe çeviriyoruz”
Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi personeli Adem Ordukaya, “Tuzla’nın 17 mahallesinden atılan atık dalları topluyoruz. 17 mahallemizde topladığımız dalları, anlaşmış olduğumuz firmaya vererek elektriğe çevirmekteyiz. Tuzla’da aylık yaklaşık 200 ton atık dal toplamaktayız” dedi.Ağaç dallarının parçalara bölündüğü tesisin sorumlusu Alaattin Keleş, “Tuzla Belediyesi’nde aylık ortalama 200 ton malzeme alıyoruz. Oraya koyduğumuz 2 kasaya, ağaç dalları biriktiriliyor. Biz onları dolu boş yaparak alıyoruz. Bu 200 ton atık dalı kırıp, yaktığımız zaman ortalama 5 bin hanenin 24 saatlik elektriğini üretiyoruz” diye konuştu.