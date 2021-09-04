Uçak gösterisi nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Pazar günü 08.00-09.00 arasında gerçekleştirilecek uçak uçuş gösterisi nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişleri, Sait Çiftçi katılım ve Beylerbeyi katılımın uçuş gösterisi sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Red Bull Türkiye tarafından organize edilen proje kapsamında 5 Eylül 2021 Pazar günü 08.00-09.00 saatleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yer alan T1,T2 tünellerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından ve üstünden takiben Çamlıca Kulesi’nin etrafından olmak üzere gerçekleştirilecek olan "Tünelden Uçak Geçişi" ile ilgili geçici olarak kapatılacak yollar şunlar: "15 Temmuz Şehitler Köprüsü Girişleri, Sait Çiftçi Katılım ve Beylerbeyi Katılım uçuş gösterisi sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır".