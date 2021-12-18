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Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu pistler doldu taştı

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Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 48 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da, günübirlikçiler ile yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu.

Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu pistler doldu taştı
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Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 48 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da, günübirlikçiler ile yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu.

Türkiye’nin en gözde Kayak merkezlerinden biri olan Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Çevre illerden gelen yerli ve yabancı turistler, pistleri doldurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre Uludağ’da kar kalınlığı 48 santimetreye ulaştı. Uludağ’da hava sıcaklığı ise en yüksek eksi 5 derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yoğun taleple birlikte otellerde doluluk oranı da arttı.

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İl kez Uludağ’a geldiklerini ifade eden vatandaşlar, ‘Uludağ çok güzel sezonun ilk karını burada görüyoruz. Bol bol kayak yaptık. Yoğunluk var pistler çok kalabalık’ dedi.

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