banner4556

Uludağ’da kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı

banner4664

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.

Uludağ’da kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı
banner4582

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.

banner4336

Kayak ve kış turizminin gözde yerlerinden Uludağ’da dün ve önceki gün yaşanan yoğun yağışla birlikte kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı. Gece saatlerinde hava sıcaklığı -15 dereleri görürken, sabah güneşin doğması ile birlikte -7 seviyesinde ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre önümüzdeki günlerde Uludağ’da güneş yüzünü gösterse de hava sıcaklıkları eksi derecelerde ölçülecek. Bir hafta boyunca yağışın beklenmediği Uludağ’da mevcut kar; kayak yapmak isteyen tatilciler için yeterli görünüyor. Yarıyıl tatilinde oteller yüzde 100’e yakın doluluk oranları ile sezonu geçirirken, hafta sonları günübirlikçi vatandaşlar da piknik için Uludağ’ı tercih ediyor

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Havran’a EMITT’ te yoğun ilgi
Havran’a EMITT’ te yoğun ilgi
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616