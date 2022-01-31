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Uludağ’da milyon yıldızlı kamp

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Hafta sonları on binlerce kişinin akın ettiği Uludağ’ın zirvesine çıkan Adem Gür ve arkadaşları, çektikleri gece fotoğraflarıyla zirvenin güzelliğini gösterdi.

Uludağ’da milyon yıldızlı kamp
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Hafta sonları on binlerce kişinin akın ettiği Uludağ’ın zirvesine çıkan Adem Gür ve arkadaşları, çektikleri gece fotoğraflarıyla zirvenin güzelliğini gösterdi.

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Bursa’da özel bir şirkette çalışan ve arama kurtarma ekibi üyesi Adem Gür ve arkadaşları, hafta sonunu tatilini 2543 metre ile Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktasında Uludağ’da kamp atarak değerlendirdi. Çadırından uyku tulumuna, kamp ocağından tenceresine, içeceğinden yapacağı yemeğine kadar tüm malzemelerini sırt çantasında taşıyan ekip, Uludağ İkinci Oteller Bölgesinde kamp attı. Sıfırın altında 30 dereceye dayanacak donanıma sahip malzemelerle, 1.5 metreyi bulan karın üzerinde çadır kuran Gür ve arkadaşları, fırtınadan etkilenmemek için kar duvarı yaparak önlemi aldı. Gece - 15 dereceyi bulan kampta konforundan ödün vermeyen ve Uludağ’ın eşsiz manzarasında milyonlarca yıldızın altında geceyi çadırda kalarak geçiren dağcılar, çektikleri gece fotoğrafları ile o anları kayıt altına almayı ihmal etmiyor.

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