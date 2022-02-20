Uludağ’da tatilciler sezonun sonlarına doğru güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da sezon sonu için geri sayım başladı. Hafta sonu Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden ve yurt dışından gelen turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Kar kalınlığının 1 metre 31 santimetre olduğu Uludağ’da hava sıcaklı ise gün içinde 3-4 dereceleri gördü. Güneşin sıcaklığının hissettirmeye başladığı zirvede vatandaşlar da havadan son derece memnun olduklarını dile getirdiler.

Meteorolojinin verdiği bilgiye göre salı gününden itibaren cumaya kadar Uludağ’da yağmur bekleniyor.