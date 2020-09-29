İstanbul’un bazı bölgelerinde dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. Ümraniye’de de etkili olan dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar Ümraniye metro istasyonuna sığındı. Yoğun dolu yağışı nedeniyle istasyonun yürüyen merdivenlerine dolu parçaları birikti. Biriken parçaların ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü. Büyük dolu parçaları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.
Ümraniye’de metro istasyonunun yürüyen merdivenleri dolu parçalarıyla kaplandı
ÜMRANİYE'DE METRO İSTASYONUNUN YÜRÜYEN MERDİVENLERİ DOLU PARÇALARIYLA KAPLANDI
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