Üniversiteliler kuşları bu kış aç bırakmayacak

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri, kış aylarında kuşların aç kalmaması için yemlik tasarladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı öğrencileri, dağlarda kuşların aç kalmaması için kolları sıvadı. Öğrenciler kendi tasarımları olan kuş yemlikleri yaptı. Bu yemlikler belli bölgelere bırakılarak kuşların aç kalması önlenecek.

Ormancılık Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi İsmet Ceyhun Yıldırım, ’’Sert kış dönemine girdiğimiz şu günlerde çevremizde yaşayan kuşlar için yemlik tasarladık. Kuşların yüksekokul bahçemizi şenlendirmeleri için en doğal, en geri dönüşümcü yemlikleri tasarladık ve seçtik. Aynı zamanda yaban hayatının ve kuşların korunması için böyle bir proje düşündük. Öğrencilerimizle bir ilki gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde bu tip faaliyetlerimizi artıracağız. Bu tip materyallerin tasarımı çok mühim. Benzer uygulamaların yaygınlaşmasına vesile olmayı ümit ediyoruz” dedi.