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Üsküdar’da aç kalan martılar kıyıya vuran çöplere saldırdı

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Üsküdar’da denizde biriken çöpler kıyıya vurdu. Aç kalan martılar kıyı kesiminde biriken çöplere saldırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da aç kalan martılar kıyıya vuran çöplere saldırdı
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Üsküdar’da denizde biriken çöpler kıyıya vurdu. Aç kalan martılar kıyı kesiminde biriken çöplere saldırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Denizde biriken çöpler Üsküdar Çengelköy Sahilinde kıyıya vurdu. Kıyıya yakın noktada biriken çöpler içerisinde plastik atıklar, kullanılmış maskelerin yanı sıra gıda atıkları da olduğu görüldü. Biriken çöpler yoğun kokuya neden olurken denizin renginde de değişim olduğu gözlendi.

Öte yandan aç kalan martılar kıyıya vuran çöplere saldırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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