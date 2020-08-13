Üsküdar’da asırlık çam ağacını kestiler

Üsküdar’da boğaz manzaralı bir binanın bahçesindeki asırlık çam ağacı kesildi. Asırlık çam ağacının kesildiği anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Üsküdar Belediyesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “İhbarı alır almaz olay yerine intikal ederek özel mülkteki orman ağacının kesildiğini tespit ettik. Ceza yetkisi İl Orman İşletme Müdürlüğü’nde olduğundan tutanağı ilgili kuruma ilettik. İbretlik bir ceza için kurumla irtibat halindeyiz, kamuoyunu bilgilendireceğiz” diye paylaşımda bulundu.
Öte yandan İl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.