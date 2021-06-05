Üsküdar’da dünya çevre gününde geri dönüşüm ve sıfır atık şenliği yaşandı

Üsküdar Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü, düzenlenen etkinlikte, birbirinden eğlenceli ve eğitici sıfır atık atölyeleri ile kutladı.

Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte geri dönüşüm ve çevre etkinliği kapsamında, Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi’nde yer alan Abdul Vahap Yıldırım Parkı’nda adeta bir atölye ve sergi şöleni yaşatıldı. Parkta geri dönüşüm ve sıfır atığın önemini vurgulandı. Akıllı Tercih, Aldığını Paylaş, Reddet, Azalt, Tekrar Kullan, Geri Kazan ve Değerini Artır, Kompost, Kâğıt Geri Dönüşüm, Geri Dönüşümde Üsküdar Modeli Atölyeleri düzenlendi.

Etkinlikte sıfır atığa dikkat çekmek amacıyla çocuklar tarafından hazırlanan resim, maket gibi eserlerden oluşan Sıfır Atık Sergisi’nin yanı sıra, atıklardan elde edilen gelirle inşa edilen Ambalaj Atık Toplama Ayırma Tesisi’nin çevresel kazanımlarının vurgulandığı fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.

Tehlike çanları çalıyor

Düzenlenen etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Dünya çevre günü dolayısıyla bütün bir millet olarak, çevreye duyarlı projeleri çalışmaları paylaşmamız lazım. Çevremizle ilgili dünyada, ülkemizde ciddi sıkıntılar var. İnsanlar bu günü yılda bir gün hatırlanacak bir gün zannediyor. Asla öyle bir gün değil. Tehlike kapıda, tehlike çanları çalıyor. Dünyada doğal kaynaklar azalıyor. Hava kirliliği artıyor. Bu şekilde devam edersek, gelecek kuşakları, gelecek nesilleri sıkıntılı günler bekliyor. Buna dur demek lazım, bu çevre gününü fırsat bilmek lazım” diye konuştu.

Bu gidişe bir dur dememiz lazım

Başkan Hilmi Türkmen konuşmasının devamında, “Üsküdar Belediyesi olarak bizlerde düzenlediğimiz etkinlikte çocuklarımızla, mahalle sakinlerimizle, muhtarlarımızla, derneklerimizle, belediyedeki çalışma arkadaşlarımızla adeta bir seferberlik ilan ettik. Burada birçok atölye var. Çöplerin değerlendirilmesi, sınıflandırılmasında bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. İnsanlar bu çalışmayı görsünler ve neler yapabileceklerini anlasınlar istiyoruz. Bu etkinliğimiz ile bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. Diyoruz ki doğal kaynaklar sınırsız değil. Dünyanın suyu sınırsız değil. Böyle giderse tükenecek ve buna bir dur dememiz lazım. Daha yeşil, daha yaşanabilir, daha güzel dünyada buluşmayı diliyoruz” diye konuştu.