Üsküdar’da Kuzguncuk parkına giriş panel çitlerle engellendi

Üsküdar’da bulunan Kuzguncuk Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapatıldı. Boğaz manzaralı parkın zemin kısmında kayma olduğu için kapatıldığı iddia edildi. Panel çitlerle kapatılan Kuzguncuk parkı havadan görüntülendi.

İstanbulluların, hafta içi ve hafta sonu günün her saatinde uğrak noktası olan Kuzguncuk parkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iddiaya göre zemin güçlendirme çalışmaları nedenleriyle panel çitlerle kapatıldı. Geçen bu bir aylık süre zarfında İBB’li yetkililer tarafından boğaz manzaralı park alanında herhangi bir çalışma başlatılmadığı görüldü. Mahalle sakinleri, parkın kapatılmasına ve yenileme çalışmalarının başlanmamasına tepki gösterdi. Sahil şeridi boyunca etrafı panel çitlerle çevrilen Kuzguncuk parkı dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken Kuzguncuk parkının kapatıldığı panel çitlere, “Park, sert zeminlerde güçlendirme çalışması nedeniyle geçici bir süreliğine kapatılmıştır. Sizleri en kısa sürede güvenli bir şekilde parkla buluşturmak için İBB’nin diğer birimleri ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir” yazılı pankart asıldığı görüldü.

“Büyükşehir’in bilgilendirici pankartları asmasında gecikme oldu”

Kuzguncuk Mahalle Muhtar Ali Faik Kaptan, “Parkın zemininde bir problem olduğu için altyapı projeleri onunla ilgili tespitlerini yaptı. Proje üzerine çalışılıyor. Hem Paşa limanındaki hem Kuzguncuk Parkında da bilgilendirici pankartlar Büyükşehir Belediyesi tarafından asıldı. Sanıyorum yaza kadar bitirilecek, yapılacak. Büyükşehir’in pankartları asmasında bir gecikmesi oldu. Dostlarımız, beni tanıyanlar tarafından da bana çokça soru geliyor. Muhtarlığımızın sayfasında da paylaştık. Zeminde ufak bir problem var. O yapıldıktan sonra parkımız açılacak. Pankartta biraz gecikme oldu, asılması için epey zorlandık ancak pankartı astırdık. Tüm kamunun, halkımızın bu konu da bilgilendirmesi lazım” dedi.

“İnşallah yaza kadar açılır umutla bekliyoruz”

Vatandaşlardan Halil Dipçi ise “Herhangi bir çalışma olacaksa en kısa zamanda yaza kadar olması lazım. Çünkü milletin yazın en azından sahilleri kullanması gerekiyor. En azından bu bizim açımızdan önemli. Çünkü bizim bir hava alabileceğimiz fazla bir yer kalmadı. Bir tek sahil kenarları kaldı. İnşallah yaza kadar açılır umutla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.