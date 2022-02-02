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Uzunköprü’de karla karışık yağmur etkili oluyor

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan karla karışık yağmur etkili oldu.

Uzunköprü’de karla karışık yağmur etkili oluyor
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan karla karışık yağmur etkili oldu.

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Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın yüksek kesimleri karla kaplanırken Uzunköprü’de karla karışık yağmur etkili oldu. Hava sıcaklığı gün içinde hava sıcaklıkları 1 dereceleri buldu. Karla karışık yağan yağmur Uzunköprü’yü gün boyu etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının ise gece saatlerinde ise en düşük eksi 2-3 dere olması öngörülüyor. Belediye tarafından su sayaçlarının donmasına karşı önlem alınması için uyarılarda bulunuldu. Önümüzdeki günlerde de hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor.

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