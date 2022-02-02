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Uzunköprü’de sağanak yağış etkili oluyor

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor.

Uzunköprü’de sağanak yağış etkili oluyor
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor.

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor. İlçede öğleden sonra başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ilçede bazı kanalizasyon mazgalları taştı. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerlerinin önündeki tentelerin altına sığındı. Yağış sebebiyle ilçe merkezinde zaman zaman trafikte aksamalar oldu.

Yağışın perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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