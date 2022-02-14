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Yaban hayatı fotokapana yansıdı

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Sakarya ve Kocaeli’de dağ ile ormanlık alanlarda yaşayan yabani hayvanlar fotokapanlara yansıdı.

Yaban hayatı fotokapana yansıdı
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Sakarya ve Kocaeli’de dağ ile ormanlık alanlarda yaşayan yabani hayvanlar fotokapanlara yansıdı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanına binlerce fotokapan yerleştirdi. Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları ve popülasyon yoğunlukları belirleniyor. Hayvanların beslenme alanları ve beslenmeleri de bu çalışmayla tespit edilebiliyor. Bu kapsamda, Sakarya ve Kocaeli’de dağ ile ormanlık alanlarda yaşayan ayı, kurt, tilki, karaca ve çakal gibi birçok hayvan fotokapanlara yansıdı.

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