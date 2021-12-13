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Yağışlar sürerken Trakya’ya bir uyarı daha

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi için uyarı üstüne uyarı yapıyor.

Yağışlar sürerken Trakya’ya bir uyarı daha
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi için uyarı üstüne uyarı yapıyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminde görülecek olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli 30-60 kilogram/metrekare olması beklendiğinden, ani sel, su baskını yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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