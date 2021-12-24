Yalova’da av ve yaban hayvanları için ormana yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova İl Müdürlüğü ekipleri, kar sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan av ve yaban hayvanları için ormana yem bıraktı.

DKMP Yalova İl Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol Şubesi ekipleri, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında harekete geçti. Ekipler belirlenen çeşitli bölgelere giderek tabiata yem bıraktı. Müdürlükten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yemleme çalışması gerçekleştirmiştir. Yemleme çalışması tüm kış boyunca sürdürecek. Son olarak yapılan yemlememizde 200 kilogram buğday, 80 kilogram arpa, 100 kilogram civarında sakatatla doğaya bırakılmıştır. Doğal yaşam alanlarındaki devamlılıklarını sağlamak adına kış mevsiminin yoğun yaşandığı bölgelerde yemleme ve av koruma ve kontrol çalışmalarımız devam edecektir” denildi.