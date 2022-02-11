Yapımı 1834 yılına dayanan Anadolu Feneri restore edildi

Beykoz’da yapımı 1834 yılına dayanan ve Karadeniz açıklarında bulunan tarihi Anadolu Feneri restore edildi. Restorasyonu tamamlanan Anadolu Feneri havadan görüntülendi.

Beykoz’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun restore edileceğini duyurduğu tarihi Anadolu Feneri restore edildi. Doğa ile iç içe olan Anadolu Feneri, Karadeniz’le İstanbul Boğazı’nın birleşim noktasında bulunduğu için, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Restorasyon çalışması tamamlanan Anadolu Feneri 1834 yılında Kırım Savaşı sırasında Fransız ve İngiliz gemilerine boğazın ve Karadeniz’in girişlerini görebilmeleri ve rehber olması amacıyla yaptırıldı. Anadolu Feneri, 15 Mayıs 1856 yılında karşısındaki Rumeli Feneri ile birlikte kule kısmı da yapılarak Fransızlar tarafından işletilmeye başlandı.

Fener 1933 yılında tamamen Türkiye’ye geçti

Fener, Fransızlara verilen 100 senelik işletme imtiyazının iptal edilmesiyle 1933 yılında tamamen Türkiye’ye geçti. Orijinal halini koruyan nadir deniz fenerinin boyu 20 metre yüksekliği ise 75 metreden oluşuyor. Tarihi Fener, 75 metre yükseklikten saniyede bir beyaz ışık vererek denizcileri selamlıyor, sonrasında ise 18 saniyelik bir bekleme süresi devreye giriyor. Öte yandan restorasyonu tamamlanan tarihi Anadolu Feneri ve eşsiz manzarası havadan görüntülendi.