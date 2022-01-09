Yenişehir’de Büyükşehir ile birçok proje hayata geçti

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ sayesinde Yenişehir’de birçok önemli hizmet hayata geçti.

Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesinin yaptığı hizmetler sayesinde ilçede birçok önemli proje hayata geçti. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Büyükşehir Belediyesi, göreve geldiğimizde daha önceki dönemden itibaren 7 köyümüzün su meselesini 2019 yılında BUSKİ ile çözdü. Fethiye, Aydoğdu ve Terziler köyü de su sıkıntısı çekiyordu, bunların da meselesi BUSKİ tarafından halledildi. Alt yapı içme suyu gölet ve birçok alanda ilçemizde önemli hizmetler yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Bu yapılan hizmetler sayesinde ilçemiz her geçen gün daha güzelleşiyor. Ben bu hizmetlerin olmasında her zaman yanımızda olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BUSKİ Yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Aydın, “Büyükşehir sadece BUSKİ ile ilgili hizmet yapmıyor, Yenişehir köy yollarını, parke taşını ve Yenişehir’e kazandırılacak olan kapalı pazarımız da Büyükşehir tarafından yapılıyor. İnşallah Nisan ya da Mayıs aylarında kapalı pazarımız da bitecek. İçerisinde düğün salonu, zabıta odası, çocuk emzirme odası bulunan bir proje. Nisan ayında halkımızı hizmetine sunmayı düşünüyoruz” diye konuştu.