Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu çevreleri ve Samsun’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Parçalı ve az bulutlu 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41