Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri, Rize’nin, Trabzon’un, Giresun’un ve Ordu’nun iç kesimleri ile Bingöl’ün ve Erzincan’ın doğu kesimleri, Hakkari’nin kuzeyi, Van’ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 35

İstanbul: Az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 40

Adana: Az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41