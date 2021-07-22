Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Adana’nın kuzey ve doğusu, Antalya’nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta’nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş’ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklar, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 29

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41