Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar), Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı ve Samsun’un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu çevreleri yerel ve kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35