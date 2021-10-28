Yurdun Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul’un kuzey ve doğusu, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Az bulutlu 26

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu 13

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24