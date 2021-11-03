Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 11/19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı bulutlu 26

Adana: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ve doğusu sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 21

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19