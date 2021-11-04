Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı. yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Karadeniz kıyıları ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul: Parçalı bulutlu 20
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 26
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
Samsun: Parçalı yer çok bulutlu 22
Trabzon: Parçalı yer çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 15
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24