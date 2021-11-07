Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Az bulutlu 27

Samsun: Az bulutlu ve açık 18

Trabzon: Az bulutlu ve açık 18

Erzurum: Az bulutlu ve açık 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24