Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Antalya: Az bulutlu 27
Samsun: Az bulutlu ve açık 18
Trabzon: Az bulutlu ve açık 18
Erzurum: Az bulutlu ve açık 13
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24