Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır, Bitlis, Van ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzey, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir: Parçalı bulutlu 21

Adana: Az bulutlu ve açık 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17