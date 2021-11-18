Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul’un Anadolu Yakası, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın iç kesimleri, Burdur’un doğusu, Isparta’nın güneyi ile Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere hafif yağmurlu 14
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu 14
Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu 15
Erzurum: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 10
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19