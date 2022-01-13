Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Çanakkale’nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde (1100 metre üzeri kesimlerde) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-90 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 2

İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 2

İzmir: Çok bulutlu 7

Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 3

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14

Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafifi sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Yağışların kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor) 10