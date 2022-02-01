Yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Ankara, Kırıkkale, Sivas, Tokat, Bingöl çevreleri ile Erzurum’un güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın kuzey ve batısı ile kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri, Isparta’nın güney kesimleri ve Burdur’un doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla ve Gökçeada çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 10

İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 14

Adana: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 12

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 11

Erzurum: Çok bulutlu güney ve batı kesimleri kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 11