Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak’ın doğusu, Van’ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının azalarak iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Rüzgar; kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz ile güneybatı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 17

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 8

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor. Yağışların batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor 11

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10