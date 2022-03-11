Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana’nın doğusu, K. Maraş’ın güneybatısı ile doğusu, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu ile Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Yurt genelinde, Akdeniz kıyıları dışında buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, İskenderun Körfezi’nde güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı 0

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 6

Adana: Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 13

Antalya: Çok bulutlu 10

Samsun: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -1

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı 9