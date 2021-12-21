Yurtta hava durumu Bugün hava nasıl olacak?

Yağışların İzmir, Manisa, Hatay, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı 1

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri yer yer kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8

Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı (Yağışların iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 9

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -1

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı 7

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2021, 09:02