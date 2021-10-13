Yurtta hava durumu Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 23

Adana: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 29

Antalya: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2021, 08:58