Zeytinburnu’nda 2 yılda 62 ton atık geri dönüştürüldü

Cumhurbaşkanlığı’nın ülke çapında başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesine tam destek veren Zeytinburnu Belediyesi, Kademe A.Ş.’nin yerli ve milli kaynaklarla israfı azaltmaya yönelik ürettiği, atık yemekleri ve tarımdaki atık bitkileri ekonomiye kazandıran kompost makineleriyle 2 yılda 62 ton atığı geri dönüştürdü.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması adına, Cumhurbaşkanlığı’nın ülke genelinde başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesine Zeytinburnu Belediyesi’nin tam desteği devam ediyor. Kademe A.Ş.’nin son teknolojiyle ürettiği atıkların geri dönüştürülmesine imkan veren kompost makineleriyle 2 yılda 62 ton atık geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılırken, çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş oldu. Zeytinburnu Belediyesi bu çalışmalarından dolayı İstanbul’un ilk ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilçesi oldu.

Organik atıktan 8 ton gübre üretildi

İlk olarak Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası’ndan başlatılan dönüşüm çalışmasında, bina içerisindeki çöp kovaları toplandı, ortak alanlara ayrıştırılmış atık biriktirme ekipmanları yerleştirildi. Hizmet Binası’nın arka alanında oluşturulan tehlikeli ve tehlikesiz atık geçici depolama alanı oluşturularak, aylık 2 bin 500 ton değerlendirilebilir atık, kompost makineleriyle geri dönüştürüldü. Aynı zamanda bina içerisinde biriken organik atıklar belediyeye ait kompost cihazında işlenerek doğal gübre haline getirildi. Elde edilen gübre park ve bahçelerdeki saksı bitkilerinde kullanıldı. Zeytinburnu Belediyesi’nde 2 yıla yaklaşan ‘Sıfır Atık’ çalışmaları neticesinde, toplam 62 ton değerlendirilebilir atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı. 32 ton biyobozunur (organik) atık işlenerek 8 ton kompost ürün elde edildi.

Fesleğen tohumlarıyla birlikte yeniden geri dönüş

Zeytinburnu Belediyesi olarak ‘Sıfır Atık’ projesine en başından beri tam destek verdiklerini söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Sıfır Atık projesi belediyemiz için son dönemlerin en önemli konularından bir tanesiydi. Hepimiz yaşadığımız çevreyi korumak zorundayız. Çevremizdeki her şeyin tükenen, biten bir yapıda olduğunun farkında olmalıyız. Bu anlayışla hareket ederek projenin en başından itibaren büyük ve önemli adımlar attık. Bunlardan biri de, organik atıkları geri dönüştürdüğümüz kompost ünitemizdi. Topladığımız 32 ton civarındaki organik atığı kompost tesisinde işledik ve buradan 8 ton kompost, yani kullanılabilir gübre çıktı. Gübreleri park ve bahçelerimizdeki saksı bitkilerinde kullanıyor, aynı zamanda belediyemizin çevre etkinliklerinde teşvik edici olması adına içinde fesleğen tohumlarıyla birlikte hediye ediyoruz” dedi.

İlçe geneline bine yakın ‘Sıfır Atık’ konteyneri yerleştirildi

Zeytinburnu’nun çeşitli bölgelerine geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için bine yakın konteyner yerleştirdiklerini belirten Başkan Arısoy, vatandaşların sisteme destek vererek işleyişe kısa sürede adapte olduğunu, geri dönüştürülebilir atıklarını evlerde ayrı ayrı depolanarak bu istasyonlara bırakıldığını ifade etti.

Atığını getiren puanı kazanıyor

Bir diğer önemli çalışmanın Mobil Atık Kazanç Aracı olduğunu kaydeden Başkan Arısoy, “Haftanın belli günleri ilçenin farklı lokasyonlarına ziyarette bulunan Mobil Atık Kazanç Aracı’mız, hemşehrilerimizin getirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları topluyor. Tartılan bu atıklar, hemşehrilerimize verilen tanımlı kartlara puan sistemi olarak geri dönüyor. Böylelikle küçük de olsa teşvik edici bir kazanç elde etmiş oluyorlar. Takdir edersiniz ki, bu hususta en önemli sorumluluk hemşehrilerimize ait. İlk günden itibaren bu işe tahminlerimizin üzerinde bir ilgi oldu. Hemşehrilerimizden duyarlılıklarının artarak devam etmesini, bu hususu bilmeyen ya da önem vermeyen komşularını da teşvik etmelerini özellikle istirham ediyorum. Çünkü geri kazandığımız her atık ekonomi için büyük bir kazançtır” diye konuştu.

Atık Yönetim Merkezi’nde büyük dönüşüm

Yapılan bu çalışmalar neticesinde Zeytinburnu’nda geri dönüşüme olan ilginin her geçen gün arttığını, bunun için de daha kapsamlı çalışmalara yöneldiklerini anlatan Başkan Arısoy, “İlçemizin birinci sınıf bir Atık Yönetim Merkezi’ne sahip olması için çalışmalara başladık. Merkezimizin inşaat çalışmaları başladı. Burada daha büyük işler yapmak niyetindeyiz. İlçemizdeki semt pazarlarından topladığımız organik atıkları geri dönüştürebileceğimiz bir tesis kuracağız” açıklamasında bulundu.